Due terzi dei nuovi occupati in posti a basso reddito | i dati Istat smentiscono Fratelli d’Italia che rivendica progressi ‘soprattutto per i più fragili’

Il mercato del lavoro “torna a correre insieme alla nostra Italia”. E “i progressi più rilevanti riguardano proprio le famiglie più fragili “. Numeri che “parlano chiaro e smentiscono la retorica di una sinistra che continua a muovere critiche pretestuose “. Dopo la pubblicazione del focus dell’ Istat su Mercato del lavoro e redditi, mercoledì, Fratelli d’Italia si è affrettata a rivendicare il successo delle ricette dell’esecutivo nel tentativo di ribaltare la narrazione dopo che lo stesso istituto ha spiegato come l’85% delle risorse del taglio Irpef previsto per il 2026 andrà ai più ricchi. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli ha parlato di “rapporto incoraggiante” perché “la crescita degli occupati si registra soprattutto nella fascia medio-bassa delle classi di reddito” e la deputata Elisabetta Lancellotta ha esultato perché le politiche adottate “riducono le disuguaglianze “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

