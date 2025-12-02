Povertà alimentare e sanitaria | ecco i dati che smentiscono il governo

La narrazione di un Paese in ripresa si scontra, ancora una volta, con la realtà. Quella che emerge dai numeri, dai dati, dall’allarme lanciato da due diversi rapporti. E che parla chiaramente di un aumento della povertà alimentare e della povertà sanitaria. Andiamo con ordine. Ieri alla Camera dei Deputati è stato presentato l’ Atlante della Fame in Italia, il rapporto annuale che misura in modo sistematico la povertà alimentare e le sue cause. Un documento tecnico, eppure dirompente, che si inserisce di traverso nella narrazione rassicurante con cui la maggioranza descrive da mesi un Paese in ripresa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Povertà alimentare e sanitaria: ecco i dati che smentiscono il governo

