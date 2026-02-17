Rebecca Passler non convocata | i perché della scelta

Rebecca Passler non è stata convocata per i Giochi di Milano-Cortina 2026, nonostante abbia vinto il ricorso che le ha permesso di essere riammessa dopo la sospensione per doping. La decisione si è basata su motivazioni tecniche e sulla strategia della squadra, che ha scelto altri atleti per le gare. La biatleta aveva sperato di partecipare, ma alla fine non è stata inserita nella lista ufficiale.

Anche se ha vinto il ricorso dopo la sospensione per doping venendo riammessa, si conclude senza gareggiare l’esperienza della biatleta Rebecca Passler ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. L’azzurra di 24 anni nata a Brunico, infatti, non è stata convocata. Quali sono i motivi. Il quartetto azzurro che prenderà parte alla staffetta 4x6 km femminile di biathlon sarà dunque composto da Partrià Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer e Michela Carrara, mentre la neo-campionessa dell'inseguimento, Lisa Vittozzi, chiuderà la staffetta. Non c’è nessun motivo che rimandi al doping per il quale è stata certificata la sua totale estraneità e la contaminazione non volontaria con un cucchiaio di nutella. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

