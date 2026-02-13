Tutta colpa della Nutella Ecco perché Rebecca Passler è stata riammessa a Milano-Cortina 2026

Rebecca Passler è stata riammessa a Milano-Cortina 2026 perché una positività al test antidoping ha causato la sua esclusione iniziale. La giovane atleta aveva già ottenuto ottimi risultati nelle competizioni di slalom, attirando l’attenzione di allenatori e tifosi. La decisione di farle rientrare è arrivata dopo che sono emersi nuovi elementi che attestano la sua innocenza. La notizia ha sorpreso molti appassionati di sport, che ora attendono di vederla in azione sui campi di gara.

La positività di Rebecca Passler aveva scosso il mondo sportivo azzurro prima dell’inizio di Milano-Cortina 2026. Lo scorso 2 febbraio la positività al letrozolo a seguito di un controllo fuori competizione effettuato il 26 gennaio ad Anterselva sembrava aver infranto il sogno della biatleta azzurra di partecipare. Fino al ripensamento da parte dell'organo che l'aveva sospesa, la Nado Italia, l'antidoping italiana. La Corte Nazionale d’Appello ha accolto il ricorso per cui Rebecca Passler è riabilitata, può ritornare in seno alla squadra nazionale e, quindi partecipare alle Olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Tutta colpa della Nutella”. Ecco perché Rebecca Passler è stata riammessa a Milano-Cortina 2026 Perché stato accolto il ricorso di Rebecca Passler, riammessa a Milano-Cortina Rebecca Passler, la biatleta azzurra di Anterselva, è stata riammessa a Milano-Cortina dopo che il suo ricorso è stato accolto, permettendole di partecipare ai Giochi olimpici invernali. Olimpiadi di Milano Cortina: ecco come Passler è risultata positiva all’antidoping. Tutta colpa di un cucchiaino di Nutella Rebecca Passler ha dato esito positivo all’antidoping durante le Olimpiadi di Milano Cortina, a causa di un cucchiaino di Nutella che aveva preso in casa. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: World Nutella Day 2026: accessori, ricette e idee regalo Nutella per veri appassionati. Olimpiadi di Milano Cortina: ecco come Passler è risultata positiva all’antidoping. Tutta colpa di un cucchiaino di NutellaL'atleta azzurra non conosceva la terapia a base di letrozolo, che seguiva la madre. Mamma con cui fa colazione e con cui sfrutta il celebre barattolo della Ferrero L'articolo Olimpiadi di Milano Cort ... msn.com Corriere della Sera. . La Procura Nazionale Antidoping italiana è nota per il suo rigore, quindi Rebecca Passler deve aver presentato carte davvero convincenti ai giudici sportivi romani per convincerli a revocare la sua sospensione cautelare per la positività a - facebook.com facebook La mamma malata di tumore e un cucchiaio di Nutella: i retroscena sul ricorso accolto di Rebecca #Passler x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.