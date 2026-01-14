Biathlon scelta tattica intelligente per Giacomel Rebecca Passler dà forfait

Giacomel ha adottato una strategia tattica ponderata per il biathlon, mentre Rebecca Passler ha deciso di non partecipare alla quinta tappa della Coppa del Mondo a Ruhpolding, in Germania. La scelta di Passler rappresenta un'assenza significativa in questa fase della competizione, che si svolge in un contesto di rigore e attenzione alle condizioni di gara.

Rebecca Passler non parteciperà alla quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon a Ruhpolding, in Germania. L'atleta italiana ha deciso di saltare l'evento a causa di un non ottimale stato di salute, motivo per cui era già nota la sua assenza nella staffetta femminile che si svolgerà sulle nevi tedesche. Passler, che ha mostrato un notevole progresso nel corso di quest'anno, ha concordato con lo staff tecnico di dare priorità al recupero in vista dei prossimi impegni. Dal 22 al 25 gennaio è previsto un impegno a Nove Mesto Na Morava, in Repubblica Ceca, che precederà i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, l'evento clou della stagione.

