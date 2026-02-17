Real Fusignano impresa sfiorata Cade l’Alfonsine

Il Real Fusignano ha sfiorato la vittoria contro l’Alfonsine, che alla fine ha pareggiato 0-0. La partita si è giocata sabato pomeriggio sul campo di Fusignano, davanti a un buon numero di tifosi. I padroni di casa hanno creato diverse occasioni, ma l’Alfonsine si è difesa bene e ha conquistato un punto prezioso.

Termina 0-0 l’atteso derby del girone F di Prima Categoria tra Stella Rossa e Savarna, ora terzo da solo per l’impresa del Centro Erika Lavezzola che vince 2-1 (33’ pt L. Martini (CE), 12’ st E. Martini (CE), 35’ st Buoso) in casa della Portuense, terza col Savarna. Impresa solo sfiorata per il Real Fusignano che cade 3-2 (5’ pt Merli (RF), 11’ pt Vaccari, 28’ pt Nicoletti (RF), 5’ st e 19’ st Fernandes) a Ospital Monacale contro il Reno Molinella: due volte in vantaggio i neroverdi cadono solo nella ripresa con la 2ª in classifica. Undici gol nelle ultime due trasferte per il Frugesport di Ahmed Nadir (8 gol in campionato, nella foto) che dilaga 6-1 (5’ pt Tamburini, 25’ pt Ben Salem, 32’ pt S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Real Fusignano, impresa sfiorata. Cade l’Alfonsine Calcio Prima categoria. Impresa del Savarna. Al Real Fusignano il derby di Alfonsine Nel match di ieri, il Savarna ha conquistato una vittoria importante nel derby contro il Real Fusignano, con un risultato di 3-1. Prima Categoria: oggi Portuense e Bando proveranno ad accorciare ad Alfonsine e Fusignano. Copparo scappa: 3 gol al Lavezzola Nella Prima Categoria, oggi Portuense e Bando cercano di ridurre il gap con Alfonsine e Fusignano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Real Fusignano, impresa sfiorata. Cade l’Alfonsine. *Giornata storica in casa Real Fusignano!* Dopo l’esordio dello scorso anno del nostro portiere *Andrea Bertini* (classe 2009), e quelli di *Andrea Lacchini* e *Nicola Tarroni* in questa stagione, oggi celebriamo con orgoglio un altro traguardo speciale per il - facebook.com facebook