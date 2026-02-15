Italia gli uomini non vincono mai! Ultimo oro alle Olimpiadi invernali in una gara individuale nel 2010!

L’Italia non ha vinto più medaglie d’oro negli eventi individuali dal 2010, quando un atleta ha conquistato il suo ultimo oro alle Olimpiadi invernali. Alla vigilia della seconda metà di Milano Cortina 2026, il Paese ha comunque ottenuto sei medaglie d’oro, che le permettono di essere seconda nel medagliere, dopo la Norvegia.

Siamo al giro di boa delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove l’Italia ha conquistato sei medaglie d’oro e si trova al secondo posto del medagliere alle spalle della Norvegia. Alzi la mano chi avrebbe pensato di trovarsi in questa situazione in termini di allori a metà Giochi, con gli storici record di Lillehammer davvero molto vicini: sette ori e venti allori complessivi, due obiettivi che possono essere raggiunti nella seconda parte della rassegna a cinque cerchi. Non bisogna però arenarsi: le ultime due giornate non sono state molto prolifiche, soltanto Michela Moioli ha fatto centro (bronzo nello snowboardcross) e ci sono state delle delusioni come il danneggiamento subito da Pietro Sighel sui 1500 metri, gli errori di Tommaso Giacomel nella sprint di biathlon (compromesso anche l’inseguimento), la controprestazione di Davide Ghiotto sui 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia chiude i Giochi Invernali senza medaglie nel superG maschile, un settore che non riesce a trovare un oro dal 2010, quando Razzoli vinse nel 2010.

Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato la prima medaglia d’oro del Brasile alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, dopo aver deciso di cambiare paese e tornare in gara.

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

