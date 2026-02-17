Ravenna | regista Oscar Costabile guida workshop intensivo per attori all’Accademia Teatro Cinema

Il regista Oscar Costabile ha tenuto un workshop a Ravenna per motivi legati alla sua candidatura agli Oscar con il film “Familia”. L’Accademia Teatro Cinema ha deciso di ospitare il regista per offrire un’opportunità concreta ai giovani attori della zona. Durante l’incontro, Costabile ha mostrato come dirigere le scene e interpretare i personaggi, coinvolgendo i partecipanti in esercizi pratici. Un’ulteriore dimostrazione del suo impegno nel formare la nuova generazione di attori.

Ravenna, l'Accademia di Cinema Accoglie Francesco Costabile: Un Maestro per i Futuri Attori. Ravenna, 17 febbraio 2026 – L'Accademia Teatro Cinema (ATC) di Marina di Ravenna apre le sue porte a Francesco Costabile, regista del film "Familia", candidato all'Oscar come miglior film internazionale, per un corso intensivo dedicato ai giovani attori. L'obiettivo è offrire agli studenti un'esperienza formativa immersiva, simulando le dinamiche di un vero set e approfondendo le tecniche di interpretazione, un'opportunità unica per colmare il divario tra teoria e pratica. Un Dialogo Costante tra Accademia e Industria.