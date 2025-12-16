Oscar 2026 ‘Familia’ di Costabile fuori da shortlist miglior film internazionale

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'edizione 2026 degli Oscar si avvicina, ma ‘Familia’ di Francesco Costabile non ha raggiunto la shortlist per il miglior film internazionale. La pellicola, che aveva suscitato interesse, non è stata selezionata tra le candidature finaliste, segnando un passo indietro per il film italiano nella competizione mondiale.

oscar 2026 8216familia8217 di costabile fuori da shortlist miglior film internazionale

© Lapresse.it - Oscar 2026, ‘Familia’ di Costabile fuori da shortlist miglior film internazionale

Niente da fare per ‘Familia’ di Francesco Costabile che non è entrato nella shortlist in vista della prossima edizione degli Oscar. Nella lista per il miglior film internazionale, pubblicata sul sito dell’Academy, ci sono: ‘Belén (Argentina), ‘The secret agent’ (Brasile), ‘It was just an accident’ (Francia), ‘Sound of Falling’ (Germania), ‘Homebound’ (India), ‘The president’s cake’ (Iraq), ‘Kokuho’ (Giappone), ‘All that’s left of you’ (Giordania), ‘Sentimental value’ (Norvegia), ‘Palestine 36’ (Palestina), ‘No other choice’ (Corea del Sud), ‘Late shift’ (Svizzera), ‘Sirât’ (Spagna),’Left-Handed Girl’ (Taiwan) e ‘The Voice of Hind Rajab’ (Tunisia). Lapresse.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Oscar 2026 Chi Sono I Favoriti - Matioski Clip

Video Oscar 2026 Chi Sono I Favoriti - Matioski Clip

oscar 2026 8216familia8217 costabileOscar 2026, ‘Familia’ di Costabile fuori da shortlist miglior film internazionale - Niente da fare per 'Familia' di Francesco Costabile che non è entrato nella shortlist in vista della prossima edizione degli Oscar. lapresse.it

oscar 2026 8216familia8217 costabileShortlist degli Oscar 2026: "Familia" di Costabile non entra nella lista - Tra i 15 migliori film brevi animati anche l'opera del regista bolognese Mattia Burani ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.