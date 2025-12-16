Oscar 2026 ‘Familia’ di Costabile fuori da shortlist miglior film internazionale

L'edizione 2026 degli Oscar si avvicina, ma ‘Familia’ di Francesco Costabile non ha raggiunto la shortlist per il miglior film internazionale. La pellicola, che aveva suscitato interesse, non è stata selezionata tra le candidature finaliste, segnando un passo indietro per il film italiano nella competizione mondiale.

© Lapresse.it - Oscar 2026, ‘Familia’ di Costabile fuori da shortlist miglior film internazionale Niente da fare per ‘Familia’ di Francesco Costabile che non è entrato nella shortlist in vista della prossima edizione degli Oscar. Nella lista per il miglior film internazionale, pubblicata sul sito dell’Academy, ci sono: ‘Belén (Argentina), ‘The secret agent’ (Brasile), ‘It was just an accident’ (Francia), ‘Sound of Falling’ (Germania), ‘Homebound’ (India), ‘The president’s cake’ (Iraq), ‘Kokuho’ (Giappone), ‘All that’s left of you’ (Giordania), ‘Sentimental value’ (Norvegia), ‘Palestine 36’ (Palestina), ‘No other choice’ (Corea del Sud), ‘Late shift’ (Svizzera), ‘Sirât’ (Spagna),’Left-Handed Girl’ (Taiwan) e ‘The Voice of Hind Rajab’ (Tunisia). Lapresse.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Oscar 2026 Chi Sono I Favoriti - Matioski Clip Oscar 2026, ‘Familia’ di Costabile fuori da shortlist miglior film internazionale - Niente da fare per 'Familia' di Francesco Costabile che non è entrato nella shortlist in vista della prossima edizione degli Oscar. lapresse.it

Shortlist degli Oscar 2026: "Familia" di Costabile non entra nella lista - Tra i 15 migliori film brevi animati anche l'opera del regista bolognese Mattia Burani ... msn.com

Familia meritava la nomination ai Golden Globe 2026 o i sei film scelti sono davvero migliori del film italiano L'Italia resta fuori dai Golden Globe 2026. "Familia" di Francesco Costabile, il film che rappresenta il nostro Paese nella corsa agli Oscar 2026, non è - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.