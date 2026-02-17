Rave party in un cappanone abbandonato | 42 giovani denunciati tra cui alcuni veronesi

Un rave party ha radunato 42 giovani in un capannone abbandonato, causando disturbo ai residenti della zona golenale del Po a Dosolo. La musica potente e il via vai di persone hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno fatto irruzione sul posto nella prima mattinata di domenica 15 febbraio. Tra i partecipanti ci sono anche alcuni giovani provenienti da Verona. Gli agenti hanno denunciato tutti i presenti, sequestrato attrezzature e sanzionato i responsabili.

L'operazione è stata svolta da carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza all'alba di domenica, nella campagna mantovana Una musica ad alto volume ha rotto il silenzio che nelle prime ore della mattinata di domenica 15 febbraio avvolgeva la zona golenale del Po nel Comune di Dosolo, in provincia di Mantova, attirando l'attenzione di alcune pattuglie dei carabinieri della compagnia di Viadana. Arrivati nella zona, gli operatori avrebbero così constatato che il suono veniva da un rave party che si stava svolgendo in un capannone abbandonato, nel quale erano presenti circa 45 persone, tra cui alcuni veronesi.🔗 Leggi su Veronasera.it Mantova, rave party in un capannone di Dosolo interrotto all’alba: denunciati 42 ragazzi arrivati da Lombardia, Trentino, Veneto ed Emilia Un rave party a Dosolo ha attirato l’attenzione dei carabinieri di Viadana nella notte tra domenica e lunedì, a causa di musica forte proveniente da un capannone. Lucca: rave party in una cava dismessa, 3 denunciati A Lucca, tre persone sono state denunciate in seguito a un rave party organizzato in una cava dismessa di Balbano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rave party abusivo a Dosolo, blitz delle forze dell’ordine: 42 denunce; Rave party abusivo in un capannone: denunciati 44 ragazzi (anche bresciani) - BresciaToday; Mantova, rave party in un capannone di Dosolo interrotto all’alba: denunciati 42 ragazzi arrivati da Lombardia, Trentino, Veneto ed Emilia; Dosolo, forze dell'ordine interrompono rave party: denunciati organizzatori. Rave party in un cappanone abbandonato: 42 giovani denunciati, tra cui alcuni veronesiL'operazione è stata svolta da carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza all'alba di domenica, nella campagna mantovana ... veronasera.it Rave party abusivo in un capannone: denunciati 44 ragazzi (anche bresciani)Ci sono anche diversi ragazzi di Brescia e provincia tra i 42 denunciati, di cui 4 minorenni, per invasione di terreni ed edifici a seguito del blitz di Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Fina ... bresciatoday.it Sirat Regia: Oliver Laxe Genere: Drammatico Durata: 120 Min. Luis con il giovane figlio Esteban si aggira in un rave party mostrando una foto della figlia Mar della quale ha perso da alcuni mesi le tracce e che vorrebbe trovare. Nessuno la conosce ma, nel facebook