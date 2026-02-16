Mantova rave party in un capannone di Dosolo interrotto all’alba | denunciati 42 ragazzi arrivati da Lombardia Trentino Veneto ed Emilia

Un rave party a Dosolo ha attirato l’attenzione dei carabinieri di Viadana nella notte tra domenica e lunedì, a causa di musica forte proveniente da un capannone. Gli agenti sono intervenuti alle prime luci dell’alba, sorprendendo 42 giovani arrivati da diverse regioni italiane, tra cui Lombardia, Trentino, Veneto ed Emilia. La festa era in pieno svolgimento all’interno di un capannone di proprietà di un’azienda agricola, nascosto tra le campagne del comune.

Dosolo (Mantova), 16 febbraio 2026 – Nel silenzio delle prime ore della mattina di domenica 15 febbraio una musica ad alto volume, proveniente da una zona golenale del Po, nel Comune di Dosolo, ha attirato l'attenzione di alcune pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Viadana impegnate in un servizio di controllo che, giunte sul posto, si sono trovate di fronte a un rave party in pieno svolgimento all'interno di un capannone privato di proprietà di un'azienda agricola. All'interno c'erano circa 45 giovani.