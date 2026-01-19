Lucca | rave party in una cava dismessa 3 denunciati

A Lucca, tre persone sono state denunciate in seguito a un rave party organizzato in una cava dismessa di Balbano. La Questura, intervenuta su segnalazione dei residenti, ha identificato e denunciato i partecipanti per violazioni delle normative di sicurezza e ordine pubblico. L’evento, scoperto grazie a un’attenta attività di controllo, si è svolto in un’area privata non autorizzata, evidenziando l’importanza della vigilanza sul territorio.

LUCCA – La polizia è intervenuta nella notte del 18 gennaio 2026, intorno alle 4, Lucca per interrompere un rave party non autorizzato. Gli agenti della squadra volante della Questura, a seguito della segnalazione di residenti che avevano notato un insolito via vai di persone e autovetture, si sono recati nella zona di Balbano, presso una cava dismessa di via di Casanova. Sul posto c'erano circa sessanta persone, muscia ad alto volume, gazebi e bevande alcoliche. La Polizia ha immediatamente bloccato l'accesso all'area impedendo l'arrivo di ulteriori partecipanti, intimando ai presenti di spegnere la musica e abbandonare il luogo.

