Rapina una pescheria con lo spray al peperoncino e fugge con 2mila euro | 22enne arrestato nel Casertano

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È accaduto a Santa Maria Capua Vetere, dove il giovane è stato arrestato dai carabinieri. Poco prima aveva rubato anche un iPhone da un furgone per le consegne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

