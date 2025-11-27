Rapina una pescheria con lo spray al peperoncino e fugge con 2mila euro | 22enne arrestato nel Casertano

È accaduto a Santa Maria Capua Vetere, dove il giovane è stato arrestato dai carabinieri. Poco prima aveva rubato anche un iPhone da un furgone per le consegne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Rapina ai danni di un portavalori questo pomeriggio intorno alle 15 sulla statale 16, all’altezza di San Ferdinando di Puglia. Secondo le prime ricostruzioni, è entrato in azione un commando composto da almeno cinque persone armate con fucili e kalashnikov - facebook.com Vai su Facebook

Rapina una pescheria con lo spray al peperoncino e fugge con 2mila euro: 22enne arrestato nel Casertano - È accaduto a Santa Maria Capua Vetere, dove il giovane è stato arrestato dai carabinieri. Riporta fanpage.it

Chi è il ragazzo che ha spruzzato lo spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe - Il giovane avrebbe tentato di rapinare un fan della collanina che ha reagito. Secondo msn.com

Rapine violente nel centro storico: baby gang di maranza in azione con pestaggi e spray al peperoncino - Solo 48 ore prima, nella notte tra venerdì e sabato, stessa dinamica in piazza Caricamento: altro branco di maranza ha usato spray al peperoncino contro un passante per rubargli l’orologio di valore. Da primocanale.it