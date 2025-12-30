Rapina armata in pieno centro a Cassino | uomo minacciato con un coltello e derubato di 400 euro

Un episodio di rapina armata si è verificato nella serata di lunedì 29 dicembre a Cassino, nel centro città. Un uomo è stato minacciato con un coltello e derubato di circa 400 euro. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per identificare i responsabili.

Un grave episodio di criminalità si è verificato nella serata di lunedì 29 dicembre a Cassino. Intorno alle 20.30, nei pressi del postamat di piazza De Gasperi, un uomo è stato rapinato di 400 euro da un individuo armato di coltello.Le ricostruzioni dell'accadutoSecondo la prima ricostruzione, il.

