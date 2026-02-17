Ram e spazio di archiviazione in carenza per anni | come prepararsi agli impatti
Negli ultimi anni, la carenza di RAM e di spazio di archiviazione ha creato problemi alle aziende tecnologiche. La forte richiesta di memoria, spinta dall’uso sempre più diffuso dell’intelligenza artificiale, ha causato ritardi nelle forniture e aumenti dei prezzi. Le aziende devono ora trovare soluzioni per far fronte a questa crescita improvvisa e mantenere i servizi senza interruzioni.
l'aumento della domanda di RAM e di memorie di archiviazione legato all' intelligenza artificiale sta rimodellando il clima del settore tech. la disponibilità limitata di questi componenti determina rialzi dei prezzi e una contrazione delle scorte per molti articoli che li integrano, con ripercussioni dirette sui consumatori e sui produttori. ram e storage: dinamiche di carenza e impatti sui prezzi. le carenze di memoria ram e di archiviazione hanno preso piede nella seconda metà del 2025 e si prevede una protraizione significativa oltre il 2026. questa situazione ha provocato un aumento sostanziale dei prezzi sia per la RAM sia per i dispositivi di memorizzazione, influenzando anche i prodotti che le contengono.
La carenza di memorie RAM sposta gli equilibri geopolitici del techLa carenza di memorie RAM, nota come “RAMageddon”, sta influenzando gli equilibri nel settore tecnologico.
