La carenza di memorie RAM sposta gli equilibri geopolitici del tech

La carenza di memorie RAM, nota come “RAMageddon”, sta influenzando gli equilibri nel settore tecnologico. La domanda crescente legata allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale ha intensificato la richiesta di queste componenti, provocando una crisi di disponibilità. Questa situazione evidenzia come le dinamiche di mercato e le innovazioni tecnologiche possano modificare i rapporti di potere a livello globale, con ripercussioni su produzione, prezzi e distribuzione.

La chiamano "RAMageddon". La crisi delle memorie RAM, fagocitate dall'industria dell'Intelligenza Artificiale in rapida ascesa. Così come per i processori – la cui stragrande maggioranza della produzione mondiale risiede tra Taiwan e Cina – anche questi componenti accusano un'elevata concentrazione nelle mani di poche realtà. Tre società coprono oltre il 90% della produzione mondiale di memorie. Secondo i dati di Counterpoint Research e TrendForce, Samsung, SK Hynix e Micron, sebbene con quote singole variabili, dominano e controllano l'offerta. La concentrazione si fa ancor più problematica quando ci si limita alle memorie HBM, quelle ideali per server e data center dedicati all'Ia: SK Hynix, in questo campo, fornisce da sola oltre il 60% dei banchi di memoria.

