Usa nuovi attacchi contro barche dei narcos nel Pacifico | cinque morti

Nuovi attacchi nel Pacifico orientale contro barche sospettate di traffico di droga. L'esercito statunitense ha condotto due operazioni mirate, confermando l'impegno nella lotta contro il narcotraffico nella regione. Questi episodi, che hanno causato cinque morti, sottolineano l'intensificarsi delle azioni per contrastare le attività illecite nel bacino del Pacifico.

(LaPresse) L’ esercito statunitense ha annunciato di aver condotto altri due attacchi contro imbarcazioni nel Pacifico orientale che, secondo le autorità, erano coinvolte nel traffico di droga. Le operazioni avrebbero causato la morte di cinque persone. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha riferito sui social media che le imbarcazioni stavano navigando lungo rotte note per il narcotraffico e che l’intelligence ne avrebbe confermato il coinvolgimento in attività illegali. A supporto della ricostruzione sono stati diffusi video che mostrano le barche in movimento prima di essere colpite. Non sono state fornite ulteriori prove a sostegno delle affermazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

