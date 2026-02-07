Milano-Cortina 2026 Petrecca travolto dalle critiche social per le gaffe del commento Rai | Servizio scandaloso USIGRai protesta | Sconfitta per il Servizio Pubblico

La cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 si è svolta ieri a San Siro, con le luci accese e un grande spettacolo. La manifestazione ha attirato decine di migliaia di spettatori, mentre sui social sono scoppiate le critiche per le gaffe del commento Rai, definito da molti “servizio scandaloso”. L’USIGRai ha già protestato, parlando di una vera e propria sconfitta per il servizio pubblico. Intanto, il pubblico ha seguito con entusiasmo l’inizio di questa edizione dei

Luci accese a San Siro. È iniziata ufficialmente la 25esima edizione dei Giochi invernali di Milano- Cortina con la Cerimonia d'Apertura che si è tenuta ieri 6 febbraio allo stadio Giuseppe Meazza, nel capoluogo lombardo. Forse uno degli show più attesi da quando all'Italia è stato affidato l'incarico di organizzare i Giochi, e infatti lo spettacolo, di per sé, non ha deluso le attese, restituendo al mondo intero l'essenza del nostro Paese: arte, ballo, musica, design, moda e sport. Una cerimonia che è stata arricchita anche dalla presenza degli artisti che si sono esibiti nel corso della serata: star internazionali come Mariah Carey e Andrea Bocelli, l'attrice Matilda De Angelis, Ghali e i campioni e le campionesse dello sport mondiale che in queste due settimane competeranno per coronare il sogno di vincere l'oro.

