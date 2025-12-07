Irrompe in una scuola e interrompe le lezioni dopo aver aggredito passanti e danneggiato auto in sosta | denunciato
Chi ha assistito a quello che ha fatto lo ha subito associato a Michael Douglas, nel film “Un giorno di ordinaria follia”. Un ragazzo di 28 anni è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Brancaccio dopo avere seminato il panico alla Sperone. Protagonista della vicenda un pregiudicato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
