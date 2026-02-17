ragazzo trovato morto a firenze in una casa del centro vicino agli uffizi non si esclude nessuna pista

Un giovane di 26 anni è stato trovato senza vita in un appartamento nel cuore di Firenze, vicino agli Uffizi. La polizia sta analizzando la scena del crimine e non esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella di un gesto volontario. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando alcuni vicini hanno chiamato le forze dell’ordine segnalando rumori sospetti. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause della morte.

Un ragazzo straniero di 26 anni è stato trovato morto in un appartamento nel centro storico di Firenze, non lontano dagli Uffizi. L’allarme è scattato nella serata di lunedì e sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, con automedica e ambulanza, la polizia e la scientifica. Inutili i tentativi di rianimare la giovane vittima. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto anche se le autorità non escludono alcuna pista. Ragazzo morto a Firenze vicino agli Uffizi Lunedì sera, attorno alle 21, un ragazzo di 26 anni è stato trovato morto a Firenze. Il ritrovamento della vittima, di origini straniere, è avvenuto in un appartamento del centro storico, vicino al piazzale degli Uffizi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

