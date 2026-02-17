Giovane trovato morto in una casa del centro di Firenze indagini in corso Aveva 26 anni

Un giovane di 26 anni è stato trovato senza vita nella sua casa nel cuore di Firenze, probabilmente a causa di una overdose. La polizia ha trovato tracce di sostanze stupefacenti e sta cercando di capire cosa sia successo. La vittima, conosciuta tra gli amici per la sua vita difficile, abitava in un appartamento vicino a piazza della Signoria.

Firenze, 17 febbraio 2026 – Un ragazzo di 26 anni è stato trovato morto nella sua abitazione in pieno centro storico a Firenze. E' successo nella tarda serata di ieri, lunedì 16 febbraio. Quando è stato rinvenuto il corpo, per il giovane non c'era già più niente da fare. Pierpaolo Calavita Il cadavere nell'appartamento. Il cadavere del 26enne, di nazionalità straniera, è stato ritrovato all'interno di un appartamento. L'allarme è scattato intorno alle ore 21. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con automedica e ambulanza, e la polizia di Stato. I tentativi di rianimare il giovane sono risultati vani.