Firenze giovane straniero trovato senza vita vicino agli Uffizi | indagini aperte per accertare le cause del decesso

Un giovane straniero di 26 anni è stato trovato senza vita ieri sera in un appartamento vicino agli Uffizi, a Firenze. La polizia ha aperto un’indagine per capire cosa sia successo. La vittima, di cui ancora non si conosce la nazionalità, è stata trovata in condizioni che suggeriscono una possibile causa naturale, ma si stanno ancora effettuando approfondimenti. I vicini hanno riferito di aver sentito rumori sospetti prima del ritrovamento.

Firenze, Mistero in Centro: Trovato Morto un Giovane Straniero Vicino agli Uffizi. Un ventiseienne di nazionalità ancora non accertata è stato trovato morto ieri sera in un appartamento situato a pochi passi da piazzale degli Uffizi, nel cuore di Firenze. Le autorità hanno avviato un'indagine a tutto campo per chiarire le cause del decesso, senza escludere alcuna ipotesi. La scoperta ha gettato un'ombra sulla vivace atmosfera del centro storico e solleva interrogativi sulla condizione dei giovani stranieri in città. L'Allarme e il Tentativo di Soccorso. L'allarme è scattato intorno alle 21:00 di martedì 17 febbraio 2026.