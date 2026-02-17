Ragazzino picchia tutti a scuola compagni rimangono a casa | Bimbo di 10 anni in ospedale e ragazzine minacciate

Un ragazzino di 10 anni ha aggredito più volte i suoi compagni di scuola a Grosseto, portando alcuni a restare a casa. I genitori dei ragazzi hanno deciso di non far frequentare le lezioni ai figli per una settimana, dopo che le botte hanno causato l’ospedalizzazione di uno di loro e le minacce di morte alle ragazzine. La situazione ha creato grande preoccupazione tra le famiglie e ha portato alla sospensione temporanea delle attività scolastiche.

I genitori degli studenti di una scuola media di Grosseto hanno comunicato la scelta di non mandare i figli a scuola per una settimana a causa delle continue violenze di un loro compagno di classe che ha mandato un bimbo di 10 anni in ospedale e minaccerebbe di morte le ragazzine.