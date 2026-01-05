Sono il padrone e picchia figlio di 10 anni bimbo pubblica video sui social e lo fa arrestare

Un episodio di violenza familiare ha portato all’arresto di un uomo che picchiava il figlio di 10 anni. Il ragazzo, dopo aver condiviso il video sui social, ha attirato l’attenzione delle autorità. Il sindaco di Catania ha commentato l’accaduto, sottolineando l’importanza di insegnare ai bambini valori di amore e rispetto. Continua a leggere per approfondire questa vicenda e le implicazioni sociali connesse.

