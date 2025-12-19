Violentato dai compagni di scuola bimbo di 11 anni racconta gli abusi alla mamma | indaga la Procura

Un bambino di 11 anni ha confidato alla madre di essere stato vittima di abusi da parte di alcuni compagni di scuola. La vicenda ha portato alla scoperta di un grave episodio di violenza e sfruttamento, che ora è al centro di un’indagine condotta dalla Procura. Un racconto che evidenzia l'importanza di ascoltare e proteggere i più giovani di fronte a situazioni di sofferenza e ingiustizia.

