Rafforzati i controlli di Carnevale denunce e segnalazioni
Durante il fine settimana, i carabinieri di Venezia hanno intensificato i controlli durante il Carnevale, denunciando alcune persone e segnalando altre. La città ha attirato decine di migliaia di turisti, molti dei quali sono stati fermati e controllati per evitare problemi di ordine pubblico.
Controlli potenziati per il Carnevale: i carabinieri veneziani nell'ultimo weekend hanno fatto denunce e segnalazioni: decine di migliaia i turisti in laguna. I militari hanno monitorato le aree dove è più concentrata la movida e, tra le calli di Cannaregio, hanno denunciato un 40enne italiano in stato di ubriachezza, già sottoposto al divieto di accesso alle aree urbane per 1 anno, con divieto di ingresso nel centro storico lagunare. Parallelamente, il nucleo natanti dei carabinieri ha intensificato i controlli per prevenire e reprimere situazioni di illegalità nella navigazione. In zona Tronchetto è stato denunciato un 50 enne italiano, poiché in qualità di comandante, conduceva un taxi, sequestrato, privo di valide annotazioni sicurezza.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Controlli rafforzati durante le festività: sequestri e denunce
Durante le festività, i carabinieri di Fasano hanno intensificato i controlli nei luoghi frequentati dai giovani, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.
Carabinieri, controlli a tappeto: denunce, segnalazioni e un ordine di carcerazione
I Carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio, svolgendo verifiche su strada e nei locali pubblici.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rafforzati i controlli di sicurezza per prevenire problemi nei locali: il piano del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza; Festeggiamenti di Carnevale, rafforzati i controlli nei locali pubblici; Taglierino camuffato da pennarello scoperto a scuola, rafforzati i controlli a Napoli; Sicurezza nei locali: a Foligno controlli rafforzati dopo la tragedia di Crans Montana.
Rafforzati i controlli di sicurezza per prevenire problemi nei locali: il piano del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezzaAlle associazioni di categoria è stato chiesto di farsi parte diligente nella promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza tra i propri associati, anche garantendo loro idonea consulen ... chietitoday.it
Farindola presa d'assalto dai ladri, controlli rafforzati e collaborazione attiva tra istituzioni e cittadiniDopo i furti e tentati furti è stato attivato potenziamento delle attività di controllo e vigilanza sul territorio ... ilpescara.it
LA RASSEGNA STAMPA della settimana 9-15 febbraio 2026 - sport, controlli rafforzati, debiti, oli pontini, spaccio, sequestro.... x.com
Rafforzati i controlli contro la concorrenza sleale Leggi l'articolo completo nei commenti L'informazione nel palmo della tua mano. Resta connesso con la nostra app Scarica l’app da Google Play al seguente link: https://play.google.com/store/apps/detail facebook