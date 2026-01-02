Controlli rafforzati durante le festività | sequestri e denunce

2 gen 2026

Durante le festività, i carabinieri di Fasano hanno intensificato i controlli nei luoghi frequentati dai giovani, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. L’attività ha portato a due denunce a piede libero e sei segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti. Questi interventi rientrano in un’operazione di controllo rafforzato finalizzata a prevenire comportamenti illeciti e a mantenere l’ordine pubblico nelle zone di aggregazione.

FASANO – È di due denunce a piede libero e sei segnalazioni per possesso di droga, il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della compagnia di Fasano, nei luoghi di ritrovo dei giovani. Le denunce sono scattate nei confronti di un uomo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

