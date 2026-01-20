Carabinieri controlli a tappeto | denunce segnalazioni e un ordine di carcerazione

I Carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio, svolgendo verifiche su strada e nei locali pubblici. Le operazioni, condotte nell’ambito di attività di prevenzione, hanno portato a denunce, segnalazioni e all’emissione di un ordine di carcerazione. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, rafforzando la presenza delle forze dell’ordine nel territorio.

Servizi straordinari dei Carabinieri tra controlli su strada, verifiche nei locali pubblici e attività di prevenzione. Proseguono i controlli a tappeto che il Comando Provinciale d ei Carabinieri di Avellino che, nel dare seguito alle direttive già impartite dal Prefetto di Avellino, la Dott.ssa Rossana Riflesso, mette in campo una serie di servizi che attraverso dispositivi a maglie sempre più strette, mirano a monitorare settori e comuni ritenuti particolarmente esposti a rischio. In tale contesto la Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano ha coordinato mirati servizi di prevenzione che hanno interessato anche diversi locali pubblici.

