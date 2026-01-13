Spaccano i vetri di un' auto per rubare due denunciati

Due persone sono state denunciate dalla polizia di Genova per aver rotto i vetri di un'auto, forzandola e cercando di rubare oggetti al suo interno. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito il furto e portato all’identificazione dei responsabili. L’episodio sottolinea l’importanza della vigilanza e della tempestività delle forze di polizia nel contrasto ai reati predatori.

Hanno danneggiato un'auto per forzarla e rovistare all'interno alla ricerca di oggetti da rubare, le due persone denunciate dalla polizia di Stato di Genova.L'episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino in via Mura dello Zerbino. I due, un 38enne e una 29enne del posto, sono stati notati.

