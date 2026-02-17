Racconti a margine del giorno di Michelangelo Dellari | sette soglie tra realtà e immaginazione

Michelangelo Dellari ha pubblicato il libro “Racconti a margine del giorno” il 15 dicembre, portando i lettori a esplorare il confine tra realtà e fantasia. La raccolta, disponibile su Amazon sia in formato ebook che cartaceo, invita a scoprire storie che sfidano la percezione comune. In ogni racconto, Dellari crea sette soglie che spingono a riflettere su ciò che si vede e ciò che si può immaginare, offrendo un’esperienza di lettura coinvolgente e sorprendente.

Non è una semplice raccolta di racconti. È un attraversamento. Pubblicato lo scorso 15 dicembre, Racconti a margine del giorno, curato da Raccio&Associati, porta la firma, anzi lo pseudonimo, di Michelangelo Dellari e si presenta come un libro capace di insinuarsi lentamente nel lettore. Non cerca l’effetto immediato, non punta alla rapidità del consumo narrativo: sceglie, piuttosto, la sedimentazione. Una lentezza quasi rituale che lascia spazio all’inconscio e accompagna tra dimensioni reali e immaginarie fino a rendere più sottili, e dolcemente confusi, i loro confini. I sette racconti che compongono la raccolta sono un invito discreto ma deciso a spostare lo sguardo, a soffermarsi nelle crepe, in quei margini del giorno, e anche dell’anima, dove affiorano le domande più autentiche. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

