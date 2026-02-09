C’era una volta il prof Il sogno tra immaginazione e realtà di Paolo Nepi

Questa mattina ad Arezzo è stato presentato il secondo volume di

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Esce in libreria in seconda edizio ne C’era una volta il prof. Il sogno tra immaginazione e realtà, il libro di Paolo Nepi c he, a distanza di anni dalla prima pubblicazione, si rivela oggi sorprendentemente attuale. Un ritorno non casuale, ma motivato da un interesse costante e da un dialogo continuo con lettori, docenti e operatori culturali che in questo testo hanno riconosciuto una riflessione profonda sul presente. Attraverso la figura di un professore universitario prossimo alla pensione, Nepi costruisce un racconto che si muove tra narrazione, filosofia e indagine sociale, in cui il sogno diventa strumento privilegiato per interrogare la realtà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Voleva visitare ancora una volta il Duomo delle Dolomiti.

