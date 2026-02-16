Quentin massacrato dagli Antifa vergogna a Napoli | la Mensa occupata solidarizza con gli autori dell’aggressione

Quentin è stato brutalmente picchiato dagli Antifa a Napoli, un episodio che ha suscitato indignazione tra i residenti. La violenza si è verificata nel quartiere di Chiaia, dove i testimoni riferiscono di un'aggressione improvvisa e senza motivo apparente. Tra gli aggressori, secondo una denuncia presentata alle forze dell’ordine, c’era anche Jacques Elie Favrot, assistente del deputato di La France Insoumise Raphael Arnault, coinvolto in un episodio simile a Lione. La “Mensa occupata” si è schierata al fianco degli autori dell’attacco, mostrando solidarietà pubblica.

Tra gli autori del pestaggio a Quentin e ad altri ragazzi di destra a Lione, secondo una denuncia alla polizia esaminata da Frontières, c’era anche Jacques Elie Favrot, assistente del deputato de La France Insoumise Raphael Arnault. Stiamo parlando di un politico che ha creato l’organizzazione Jean guarde antifasciste, sospettata di aver condotto la spedizione punitiva che ha portato alla morte del 23enne di destra. E tra i membri attivi dell’associazione c’è proprio il suo collaboratore. Ma alla “Mensa occupata”, spazio autogestito nell’università Federico II di Napoli, non sembra interessare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Quentin massacrato dagli Antifa, vergogna a Napoli: la “Mensa occupata” solidarizza con gli autori dell’aggressione Funzionario pestato a Termini, 4 i fermati: incastrati dagli abiti, erano gli stessi dell’aggressione Nella stazione di Termini, quattro persone sono state fermate in seguito all’aggressione a un funzionario. Francia, l’assassinio di Quentin travolge LFI: il giustificazionismo di Mélenchon e la questione “antifa” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Studente muore dopo aggressione 'antifa' a Lione, stop alla campagna elettorale; L'internazionale dell'odio. Gli assassini di Quentin e il filo che porta a Salis e Cgil; Antifascismo assassino: pestato a morte giovane di destra; Lione, è morto il 23enne pestato dagli antifascisti. Macron: Condannare gli autori di questa ignominia. L’antifascismo ha ucciso ancora. Questa volta è accaduto a Lione, dove il ventitreenne Quentin è stato massacrato a calci e pugni da un gruppo di militanti di estrema sinistra. Il giovane nazionalista era lì per difendere alcune attiviste identitarie che tenevano u - facebook.com facebook