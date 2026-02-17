Quentin Deranque pestato a morte fuori dall’università fermato l’assistente di un deputato di Mélenchon Bardella | Assassini
Quentin Deranque, giovane militante di ideologia nazionalista, è stato brutalmente picchiato a morte venerdì scorso fuori dall’università di Lione, e ora cinque persone sono state arrestate in relazione all’episodio. Tra loro c’è anche l’assistente di un deputato di La France Insoumise, sospettato di aver preso parte all’aggressione. La notizia ha fatto scalpore, e il politico Bardella ha commentato l’accaduto definendo gli arrestati “assassini”.
Cinque persone sono state fermate in Francia, sospettati dell’omicidio del giovane militante nazionalista Quentin Deranque, picchiato a morte giovedì scorso a Lione. A renderlo noto è stato il procuratore della città, citato da Bfmtv. Tra i fermati ci sono Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato di La France Insoumise (Lfi) Raphaël Arnault, e Adrian B., membro del movimento antifascista Jeune Garde e vicino al rappresentante della Lfi, il partito di sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon. Il caso ha ormai scatenato una tempesta politica in Francia, difficile da placare, tra accuse incrociate e aspre polemiche.🔗 Leggi su Open.online
