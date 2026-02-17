Morte di Quentin Deranque fermati 5 sospettati | tra loro l' assistente di un parlamentare di Melenchon

Quentin Deranque è morto a causa di una ferita alla testa durante una lite in un locale di Lione. La polizia ha fermato cinque persone, tra cui l’assistente di un parlamentare di Melenchon, sospettate di aver preso parte all’aggressione. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire i dettagli di quanto accaduto e individuare i responsabili.

Importanti aggiornamenti sull’omicidio di Quentin Deranque. La Procura di Lione ha avviato un’indagine per ''omicidio volontario'' in relazione alla morte del 23enne, deceduto dopo aver riportato una grave ferita alla testa. Secondo quanto riferito dall’emittente BFMTV, la polizia francese ha fermato cinque delle sei persone sospettate di essere coinvolte nell’aggressione. Tra i fermati figurerebbero Jacques-Elie Favrot, assistente parlamentare del deputato di La France Insoumise Raphaël Arnault, e Adrian B., indicato come membro del movimento Jeune Garde e vicino al rappresentante del partito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morte di Quentin Deranque, fermati 5 sospettati: tra loro l'assistente di un parlamentare di Melenchon Omicidio di Quentin Deranque, fermati 4 sospettati a Lione: tra loro anche l'assistente di un parlamentare di MelenchonQuattro persone sono state fermate a Lione nell’ambito dell’indagine sull’omicidio di Quentin Deranque, tra cui anche l’assistente di un parlamentare di sinistra. Omicidio di Quentin Deranque, quattro fermati: c’è anche l’assistente parlamentare de la France InsoumiseLa Procura di Lione ha arrestato quattro persone, tra cui l’assistente parlamentare di La France Insoumise, dopo l’omicidio di Quentin Deranque. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Francia, uccisione del giovane di estrema destra: le immagini dell’aggressione a Quentin Deranque; In Francia l’omicidio di un militante di estrema destra è diventato un caso politico; Quentin Deranque: una morte che scuote la Francia; Francia, 23enne di estrema destra ucciso a Lione da un gruppo di militanti di estrema sinistra. Sospettato l'assistente di un deputato di Mélenchon. Omicidio di Quentin Deranque, 4 sospetti fermati a Lione: tra loro l'assistente di un parlamentare di MelenchonJacques-Elie Favrot, assistente parlamentale del deputato Raphael Arnault, di France Insoumise, è stato fermato e interrogato per la morte del giovane di estrema destra ... corriere.it Cos’è successo a Quentin Deranque, il 23enne di estrema destra ucciso in Francia: il caso diventa politicoLa morte di Quentin Deranque, 23enne militante di estrema destra in Francia, è diventata un caso politico arrivando anche tra le fila del governo: cosa ... fanpage.it Un militante di estrema destra francese, Quentin Deranque, è morto il 14 febbraio a Lione dopo due giorni di agonia. Era stato aggredito a margine di una conferenza organizzata all'università da Rima Hassan, eurodeputata eletta con il partito di estrema sinist facebook Un militante di estrema destra francese, Quentin Deranque, è morto il 14 febbraio a Lione dopo due giorni di agonia. Era stato aggredito a margine di una conferenza organizzata all'università da Rima Hassan, eurodeputata eletta con il partito di estrema sinist x.com