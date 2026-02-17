Quentin Deranque per l' omicidio dell' attivista fermato anche l' assistente di un deputato di Mélenchon

Quentin Deranque è stato ucciso, e le autorità hanno arrestato quattro persone, tra cui anche l'assistente di un deputato di Mélenchon. La polizia ha identificato i fermati come sospettati di aver pianificato e messo in atto l'aggressione, avvenuta durante una manifestazione di protesta. Un testimone ha riferito di aver visto uno dei sospetti scappare dal luogo con un coltello in mano, poco dopo l'agguato.

Quattro persone sono state fermate per l'omicidio di Quentin Deranque, l'attivista di estrema destra. Uno dei sospettati sarebbe vicino a Mélenchon. Un militante di estrema destra francese, Quentin Deranque, è morto il 14 febbraio a Lione dopo due giorni di agonia. Era stato aggredito a margine di una conferenza organizzata all'università da Rima Hassan, eurodeputata eletta con il partito di estrema sinistra.