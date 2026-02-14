Morto Quentin ragazzo di 23 anni aggredito a Lione | era un militante di estrema destra Messaggio di Macron

Quentin, un ragazzo di 23 anni, è morto dopo essere stato aggredito a Lione, un episodio che ha acceso le tensioni tra le fazioni politiche. La sua morte è stata causata dall'attacco subito durante una manifestazione, suscitando reazioni forti tra i sostenitori di estrema destra. Macron ha diffuso un messaggio in cui invita a mantenere la calma e a rispondere con responsabilità. La vicenda ha portato le forze di destra a chiedere azioni più dure contro gli avversari di sinistra, alimentando il dibattito pubblico.

È infine morto in un letto d'ospedale, dopo essere stato dichiarato in stato di morte cerebrale, Quentin, lo studente e militante nazionalista di 23 anni aggredito a Lione a margine di una conferenza tenuta a Sciences Po Lyon dall'europarlamentare del partito di estrema sinistra La France Insoumise, Rima Hassan. L'annuncio è stato dato dalla Procura di Lione, che ha precisato come l'indagine prosegua ora con l'accusa di percosse mortali aggravate. Il cordoglio di Macron Il presidente francese Emmanuel Macron ha definito l'episodio "un delitto atroce". In un messaggio pubblicato su X ha espresso il cordoglio alla famiglia della vittima, sottolineando che in una Repubblica nessuna causa o ideologia può giustificare l'uccisione di una persona.