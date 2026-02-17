Omicidio di Quentin Deranque fermati 5 sospettati | tra loro anche l' assistente di un parlamentare di Melenchon

Cinque persone sono state fermate nell'ambito dell’indagine sull’omicidio di Quentin Deranque, tra cui anche l’assistente di un parlamentare di Melenchon. Deranque, un giovane di 23 anni, è stato ucciso dopo essere stato investito in una rissa tra gruppi di estrema destra e sinistra a Lione. La polizia ha rintracciato i sospettati nelle ultime ore, seguendo alcune testimonianze e immagini di sorveglianza.

