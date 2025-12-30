Dardust ha composto “Fantasia Italiana”, la colonna sonora ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La musica riflette l’identità e lo spirito dell’evento, valorizzando l’atmosfera delle Olimpiadi con un’opera originale e sobria. Questa collaborazione evidenzia l’importanza della musica come elemento distintivo di un momento di grande rilevanza internazionale per l’Italia.

È Dardust a firmare “Fantasia Italiana“, la colonna sonora ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Pianista e produttore musicale tra i più premiati e influenti della sua generazione, Dario Faini, in arte Dardust, ha realizzato un brano che rispecchia lo spirito italiano e contemporaneo di Milano Cortina 2026, unendo tradizione e contemporaneità. Dardust ha già portato la sua musica su palcoscenici di rilievo internazionale, dal Super Bowl all’NBA All Star Game, fino alle collaborazioni e alle esibizioni dal vivo accanto a Stromae, Lana Del Rey e Dua Lipa. Anche nella collaborazione con Milano Cortina 2026 è rimasto fedele al suo stile, creando atmosfere non convenzionali, in un equilibrio che gioca tra le melodie del pianoforte e quelle tipiche della musica elettronica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Fantasia Italiana“ di Dardust colonna sonora dei Giochi

Leggi anche: Harry Potter e i Doni della morte, il film e la colonna sonora dal vivo: l'Orchestra italiana del cinema incanta Milano

Leggi anche: Profondo Rosso, in arrivo un cofanetto con la colonna sonora dei Goblin

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

“Fantasia italiana di Dardust è la colonna sonora ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; La colonna sonora delle Olimpiadi 2026 è di Dardust; 'Fantasia italiana' di Dardust è la colonna sonora ufficiale dei Giochi Olimpici MIlano - Cortina 2026; Milano Cortina: è di Dardust la colonna sonora ufficiale.

THE SOUNDTRACK OF THE GAMES! Here’s how Fantasia Italiana by Dardust was created, the official soundtrack of the Milano Cortina 2026 Olympic Games! #MilanoCortina2026 #Olympics #Olimpiadi #RoadToCeremonies #Dardust @Dardust x.com

MilanoCortina2026. . THE SOUNDTRACK OF THE GAMES! Ecco come è nata "Fantasia Italiana" by Dardust la colonna sonora dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026! #MilanoCortina2026 #Olympics #Olimpiadi #RoadToCeremonies #Dardust - facebook.com facebook