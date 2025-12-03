Meglio le multe che assumere | dalle imprese che non arruolano disabili il Pirellone incassa ogni anno 82 milioni di euro
Brescia, 3 dicembre 2025 – Un tesoretto da 82 milioni di euro nel 2025 per sanzioni versate da imprese lombarde che non hanno adempiuto all’obbligo di assumere persone con disabilità. Una cifra significativa, che esce dalle casse delle aziende lombarde. Ogni anno. Un flusso di cassa che, se da una parte va ad alimentare progetti per l’inclusione lavorativa attraverso i bandi di Regione Lombardia, dall’altro conferma che gli inserimenti lavorativi di persone con disabilità trovano ancora molti ostacoli, al di là delle intenzioni della norma che ne favorisce il collocamento lavorativo. I dati dell’Inps . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
