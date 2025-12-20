Oggi, alle 17, viene inaugurata alla galleria del Carbone la mostra ‘ Astrattismo Magico: una storia da rileggere’ di Domenico Difilippo, già docente dell’accademia di Belle Arti di Bologna. La sua ricerca, sviluppata in decenni di attività espositiva e didattica, indaga il rapporto tra forma, colore e materia, dando vita a un linguaggio personale, colto e simbolico. L’organizzazione della mostra a cura dell’accademia d’arte ‘Città di Ferrara APS‘, propone al pubblico un ciclo di opere che racchiudono in se vari aspetti dell’arte difilippiana, rimandano a codici cifrati, simbologie ottenute da accostamenti cromatici e materici di grande impatto oltre che di raffinata fattura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il linguaggio segreto dell’astratto. Una storia da rileggere nell’arte

Leggi anche: "Storia dell'innovazione nell'arte": incontro al Museo archeologico

Leggi anche: Raccontare la fisica quantistica attraverso il linguaggio dell’arte

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il linguaggio segreto dell’astratto. Una storia da rileggere nell’arte - Oggi, alle 17, viene inaugurata alla galleria del Carbone la mostra ‘Astrattismo Magico: una storia da rileggere’ di Domenico ... ilrestodelcarlino.it