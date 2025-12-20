Il linguaggio segreto dell’astratto Una storia da rileggere nell’arte
Oggi, alle 17, viene inaugurata alla galleria del Carbone la mostra ‘ Astrattismo Magico: una storia da rileggere’ di Domenico Difilippo, già docente dell’accademia di Belle Arti di Bologna. La sua ricerca, sviluppata in decenni di attività espositiva e didattica, indaga il rapporto tra forma, colore e materia, dando vita a un linguaggio personale, colto e simbolico. L’organizzazione della mostra a cura dell’accademia d’arte ‘Città di Ferrara APS‘, propone al pubblico un ciclo di opere che racchiudono in se vari aspetti dell’arte difilippiana, rimandano a codici cifrati, simbologie ottenute da accostamenti cromatici e materici di grande impatto oltre che di raffinata fattura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
