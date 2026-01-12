Torna Cineracconti un viaggio in quattro incontri nella storia del cinema

Torna “Cineracconti”, la serie di incontri dedicata alla storia del cinema, organizzata dall’associazione Amici dei Musei di Riccione e Valconca, con il patrocinio del Comune di Riccione. In quattro appuntamenti, approfondiremo aspetti e momenti significativi del settore cinematografico, offrendo un percorso culturale volto a valorizzare il patrimonio filmico. L’iniziativa prenderà il via a febbraio, invitando il pubblico a un viaggio attraverso le diverse epoche e stili del cinema.

