Torna Cineracconti un viaggio in quattro incontri nella storia del cinema
Torna “Cineracconti”, la serie di incontri dedicata alla storia del cinema, organizzata dall’associazione Amici dei Musei di Riccione e Valconca, con il patrocinio del Comune di Riccione. In quattro appuntamenti, approfondiremo aspetti e momenti significativi del settore cinematografico, offrendo un percorso culturale volto a valorizzare il patrimonio filmico. L’iniziativa prenderà il via a febbraio, invitando il pubblico a un viaggio attraverso le diverse epoche e stili del cinema.
