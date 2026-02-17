Quattro borse di studio a giovani meritevoli in ricordo di Ludovica

Seconda edizione dell'iniziativa intitolata a "Pippi" Ardenghi. Presenti alla cerimonia di consegna alcune fra le massime autorità del territorio Si è svolta con grande partecipazione e profonda emozione la seconda edizione delle borse di studio dedicate alla memoria di Ludovica “Pippi” Ardenghi, promossa dalla Fondazione che porta il suo nome e nata in seno alla famiglia Ardenghi dopo la prematura scomparsa di Ludovica. La costituzione è del 2021, per volontà dei familiari, i genitori Roberto, presidente della Fondazione, e Ada con il fratello Alfredo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare il ricordo in opportunità concreta, sostenendo il talento e l’impegno delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Pollutri premia i giovani studenti meritevoli: quattro borse di studio consegnate al “Paolo Pepe”Questa mattina, presso il Centro Polifunzionale “Paolo Pepe” di Pollutri, si è tenuta la cerimonia di consegna di quattro borse di studio a studenti meritevoli diplomati nell’anno scolastico 20242025.

Torre Annunziata, borse di studio per gli studenti meritevoliTorre Annunziata promuove il merito scolastico offrendo borse di studio agli studenti diplomati con il massimo dei voti nell’anno scolastico 20242025.

