FI primo partito in provincia di Caserta e terzo a Capua Antropoli | Premiati dal lavoro svolto

Tempo di lettura: < 1 minuto I risultati elettorali delle consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania del 23 e 24 novembre hanno premiato Forza Italia in provincia di Caserta. Forza Italia è il primo partito nella provincia di Caserta e il terzo nella città di Capua. Soddisfazione del consigliere comunale Massimo Antropoli per il risultato ottenuto. “Forza Italia è la prima compagine a livello provinciale e il terzo partito a Capua. Un risultato che premia il lavoro svolto a dimostrazione che gli elettori hanno apprezzato l’operato fin qui posto in essere. Doverosi i complimenti e gli auguri di buon lavoro a Giovanni Zannini, autentico caterpillar elettorale in provincia di Caserta e tra i più votati nella regione Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FI primo partito in provincia di Caserta e terzo a Capua, Antropoli: “Premiati dal lavoro svolto”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Regionali: PD primo partito, seguito da Fratelli d'Italia Vai su X

Regionali: PD primo partito, seguito da Fratelli d'Italia - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Campania, FI primo partito: Petitto verso la riconferma - La sconfitta di Edmondo Cirielli alle elezioni regionali ci restituisce un dato importante per la provincia di Avellino: non vincere non significa sempre perdere. ilmattino.it scrive

Regionali Campania, vince Roberto Fico e boom lista civica: ma Fi primo partito - Roberto Fico è il presidente della Regione Campania e anche a Caserta la sua vittoria è stata schiacciante sebbene la forbice tra i due candidati è più stretta ... Scrive ilmattino.it

Centrodestra esulta. FdI primo partito a Pietrasanta e Forte. FI cresce a Viareggio - La Toscana ’rossa’ non mortifica i partiti di centrodestra che, anzi – eccezion fatta per la Lega – snocciolano percentuali più che soddisfacenti. Da lanazione.it