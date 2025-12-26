Lunedì 15 dicembre nel Duomo della città di Santa Maria Capua Vetere le Chiese di Capua e Caserta hanno incontrato don Luigi Maria Epicoco che ha offerto una catechesi sul tema “Avvento tempo della Chiesa, tempo della Speranza”. Nell’ottavo incontro comunitario prima di entrare nel vivo della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Le Chiese di Capua e Caserta incontrano don Luigi Maria Epicoco per l’ultima catechesi dell’Anno Giubilare

Leggi anche: Don Chisciotte, il cavaliere fa tappa a Santa Maria Capua Vetere da Henna Teatro e arte

Leggi anche: Chiesa Cattedrale di Avellino, celebrazione eucaristica per la conclusione dell’Anno Giubilare e ordinazione presbiterale

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le Chiese di Capua e Caserta incontrano don Luigi Maria Epicoco per l’ultima catechesi dell’Anno Giubilare - Avvento, Chiesa e Speranza sono le parole scelte per la riflessione del momento comunitario nel Duomo di Santa Maria Capua Vetere ... casertanews.it