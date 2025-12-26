Le Chiese di Capua e Caserta incontrano don Luigi Maria Epicoco per l’ultima catechesi dell’Anno Giubilare
Lunedì 15 dicembre nel Duomo della città di Santa Maria Capua Vetere le Chiese di Capua e Caserta hanno incontrato don Luigi Maria Epicoco che ha offerto una catechesi sul tema “Avvento tempo della Chiesa, tempo della Speranza”. Nell’ottavo incontro comunitario prima di entrare nel vivo della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Don Chisciotte, il cavaliere fa tappa a Santa Maria Capua Vetere da Henna Teatro e arte
Leggi anche: Chiesa Cattedrale di Avellino, celebrazione eucaristica per la conclusione dell’Anno Giubilare e ordinazione presbiterale
Le Chiese di Capua e Caserta incontrano don Luigi Maria Epicoco per l’ultima catechesi dell’Anno Giubilare - Avvento, Chiesa e Speranza sono le parole scelte per la riflessione del momento comunitario nel Duomo di Santa Maria Capua Vetere ... casertanews.it
Diocesi: Capua e Caserta, 100 “mini frigo” al carcere di Santa Maria Capua Vetere per venire incontro alle necessità dei detenuti - Le diocesi di Capua e Caserta, attraverso l’Ufficio per la pastorale carceraria delle due Chiese, consegnano alla casa circondariale “F. agensir.it
Il 4 Gennaio torna l'appuntamento con "Monumenti Aperti" a Capua! I siti visitabili: Museo Diocesano Sezione Episcopio Annunziata Cattedrale Sala d’Armi Mura Difensive San Rufo e Carponio Chiese a Corte Punto di incontro: Piazza de - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.