Quanto costa l' evento sui vent' anni di Notte prima degli esami a Palazzo Ducale

Il costo dell’evento sui vent’anni di “Notte prima degli esami” a Palazzo Ducale ha suscitato molte polemiche, dopo che si è scoperto quanto si spenderà per la celebrazione di oggi, martedì 17 febbraio. La manifestazione, che include proiezioni e incontri con attori, ha un budget che ha fatto discutere tra i cittadini, soprattutto considerando i fondi pubblici destinati all’iniziativa. Un esempio concreto è il pagamento di circa 10.000 euro per l’affitto delle sale storiche e le spese di organizzazione.

A far saltare sulla sedia l'opposizione di centrodestra è il fatto che il regista Fausto Brizzi sia anche il marito della sindaca di Genova Silvia Salis Nelle scorse settimane ha fatto molto discutere l'evento che a Palazzo Ducale celebra il ventennale del film “Notte prima degli esami”, programmato proprio per oggi, martedì 17 febbraio. A far saltare sulla sedia l'opposizione di centrodestra è il fatto che il regista Fausto Brizzi, che parteciperà alla giornata insieme ad alcuni attori e critici (il programma qui), sia anche il marito della sindaca di Genova Silvia Salis. E la fondazione del Ducale è un ente partecipato di cui il Comune è socio fondatore.🔗 Leggi su Genovatoday.it

