Quando va in onda Io sono Farah decisione straordinaria di Mediaset | le date

Mediaset ha deciso di trasmettere la serie turca Io Sono Farah a partire da questa settimana, perché vuole riempire i palinsesti in vista dell’estate. La programmazione, che inizierà tra pochi giorni, cambierà il ritmo delle serate e attirerà gli spettatori più giovani. La scelta mira a offrire un prodotto popolare che sta riscuotendo successo sui social.

La dizi turca Io Sono Farah si prepara a vivere settimane decisive su Canale 5, in un momento cruciale per il palinsesto televisivo italiano. La serie con Demet Özdemir ed Engin Akyürek, amatissima dal pubblico del daytime, entra ora in una fase di programmazione intensa e strategica, che potrebbe segnare il suo destino definitivo. Mentre l’attenzione del Paese si concentra sul Festival di Sanremo, Mediaset sceglie una mossa audace, portando la soap in prima serata per ben quattro appuntamenti ravvicinati. Dopo il consueto prime time di venerdì 20 febbraio, Io Sono Farah tornerà infatti in onda anche domenica 22 febbraio, prendendo temporaneamente il posto di Chi Vuol Essere Milionario? – Il Torneo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it “È una vergogna!”. Io Sono Farah, i nuovi cambiamenti di Mediaset: quando va in onda e quanto dura. Fan infuriati Mediaset ha annunciato importanti cambiamenti nella programmazione di Io sono Farah: perché oggi, 25 dicembre, non va in onda su Canale 5? I motivi e quando tornerà in TV Anticipazioni Io sono Farah, Tahir e Farah incastrano la perfida Rahan Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Colpa dei sensi salta (anche) stasera: cosa va in onda al suo posto e quando torna; Colpa dei sensi, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Cuori 3 cambia programmazione e lascia spazio alle Olimpiadi, quando andrà in onda la fiction di Rai1; Dawson's Creek torna in onda su Italia 1 in ricordo di James Van Der Beek. Perchè Cuori 3 anticipa le ultime puntate? Ecco quando va in onda/ Programmazione stravoltaPerchè Cuori 3 anticipa le ultime puntate: cambia la programmazione di Rai1, ecco quando va in onda la serie tv. ilsussidiario.net Quando va in onda l’ultima puntata di Cuori 3: le anticipazioni del finale di stagione in onda martedì 17 febbraioLe anticipazioni del finale di stagione di Cuori 3, la fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari, in onda domani martedì 17 febbraio 2026 ... fanpage.it «Farò qualunque cosa per ritrovare Tahir! » Le parole di Farah racchiudono tutto il turbamento che caratterizza le nuove puntate di "Io sono Farah", in onda fino al 20 febbraio. I prossimi episodi si annunciano davvero movimentati: Tahir, detenuto in un carcere facebook