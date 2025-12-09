È una vergogna! Io Sono Farah i nuovi cambiamenti di Mediaset | quando va in onda e quanto dura Fan infuriati
Mediaset ha annunciato importanti cambiamenti nella programmazione di
Cambio di rotta per la programmazione di Io Sono Farah su Canale 5 e, come spesso accade con le serie turche, la notizia arriva prima su Instagram. L’account fan segnala che la fiction, finora proposta a singole serate evento, cambia collocazione e ritmo. Una decisione che incastra il titolo tra tarda serata e fascia pomeridiana, lasciando i telespettatori tra curiosità, perplessità, qualche inevitabile polemica e molte domande aperte. Nel post si annuncia infatti che Io Sono Farah andrà in onda, intanto, stasera e domani 10 dicembre subito dopo La notte nel cuore, sempre su Canale 5. Poi scatterà il nuovo schema fisso: spezzoni da 15 minuti, dal lunedì al venerdì alle 14. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
