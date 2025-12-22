chiusura scuole per le vacanze di natale le date in ogni regione e quando si rientra

Tra il 22 e il 24 dicembre le scuole di tutta Italia chiuderanno per la pausa invernale, in concomitanza con le festività natalizie. Come ogni anno ci saranno alcune differenze tra le varie regioni italiane, a seconda delle scelte delle giunte per quanto riguarda il calendario scolastico. Bambini e ragazzi non avranno comunque lezione almeno fino al 7 gennaio, quando le scuole riapriranno in quasi tutto il Paese. Le vacanze invernali italiane sono tra le più concentrate in Europa. In altri Stati le scuole sono chiuse per meno tempo a Natale e le vacanze sono distribuite con maggiore frequenza durante l’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

