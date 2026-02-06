Carnevale 2026 quando chiudono le scuole | calendario completo delle vacanze regione per regione

Dopo le vacanze natalizie, le scuole si preparano a chiudere di nuovo per il Carnevale. Le date variano da regione a regione, ma in molte si prevede una pausa durante la settimana di febbraio, quando si svolgono le tradizionali feste e sfilate. Gli studenti avranno qualche giorno di riposo prima di tornare in classe, mentre famiglie e insegnanti si organizzano per le vacanze.

Archiviate le vacanze natalizie, il prossimo stop alle lezioni per gli studenti sarà quello di Carnevale. Le date di riferimento nel 2026 sono il Giovedì Grasso (12 febbraio) e il Martedì Grasso (17 febbraio), ma i giorni di sospensione delle lezioni cambiano in base ai calendari regionali. In alcune zone le scuole resteranno chiuse solo uno o due giorni, in altre lo stop sarà più lungo. Ecco il quadro aggiornato delle vacanze scolastiche di Carnevale. Vacanze di Carnevale 2026: le date regione per regione. Provincia autonoma di Bolzano: da sabato 14 a domenica 22 febbraio. Campania: lunedì 16 e martedì 17 febbraio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Quando chiudono le scuole per Carnevale nel 2026? Il calendario delle vacanze varia da regione a regione, e le date di chiusura dipendono dalle decisioni locali.

Ecco il calendario aggiornato delle chiusure scolastiche per le vacanze di Carnevale 2026, regione per regione.

