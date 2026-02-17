Quando partono Lara Della Mea e le azzurre nello slalom femminile delle Olimpiadi | n di pettorale orari tv

Lara Della Mea partecipa allo slalom femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver sfiorato il podio nel gigante di domenica scorso, chiuso al quarto posto a soli cinque centesimi dalla medaglia d’argento vinta da Federica Brignone. La gara si svolge domani alle 10:30 in diretta su Rai Sport, con il numero di pettorale 12. La sciatrice azzurra si prepara a scendere lungo le piste di Cortina con la voglia di migliorare il risultato ottenuto nel gigante.

Lara Della Mea tornerà in gara alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dopo aver accarezzato il podio nel gigante disputato domenica: quarto posto tra le porte larghe ad appena cinque centesimi dalla medaglia d’argento nella gara vinta da Federica Brignone. L’azzurra si rimetterà in gioco nello slalom che chiuderà il programma dello sci alpino ai Giochi, l’appuntamento è per mercoledì 18 febbraio (prima manche alle ore 10.00 e seconda alle ore 13.30). In stagione è stata estremamente solida e concreta, con diverse apparizioni in top-10, ora l’obiettivo sarà quello di conseguire il risultato di rilievo nell’evento più importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

